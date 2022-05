Астън Вила закупи Фелипе Коутиньо от Барселона

Астън Вила привлече за постоянно Фелипе Коутиньо от Барселона. Полузащитникът премина при бирмингамци под наем по време на зимния трансферен прозорец.

Изглежда бившият му съотборник в Ливърпул и настоящ мениджър в Астън Вила Стивън Джерард е останал доволен от изявите на своя възпитаник. Бразилецът записа четири попадения и три асистенции след завръщането си във Висшата лига.

Първоначалната уговорка между двата тима бе полузащитникът, да премине в Астън Вила след края на сезона срещу 33 млн. паунда. Медиите на Острова твърдят, че след допълнителни преговори "виланите" са платили 17 млн. паунда на испанския отбор.

FC Barcelona and Aston Villa have reached an agreement to transfer Philippe Coutinho for 20 million euros



