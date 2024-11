Атланта Хоукс победи първенеца на Изток Кливланд Кавалиърс за втори път и се класира за плейофите на Купата на НБА

Атланта Хоукс (3-1) се присъедини към Хюстън Рокетс и Голдън Стейт Уориърс и стана първия тим на Изток, който се класира за плейофите на Купата на НБА. "Ястребите" победиха за втори път в рамките на два дни Кливланд Кавалиърс (1-2), като този път го сториха у дома със 117:101 в двубой от група C.

Първенецът в Източната конференция продължава да няма отговор срещу отбора от Атланта, а след перфектното им начало в редовния сезон (15-0), Кавалиърс са спечелили едва два от последните си пет мача.

Де'Андре Хънтър се отличи с 23 точки от пейката, Трей Йънг записа редовния "дабъл-дабъл" - 21 точки и 11 асистенции, а Джейлън Джонсън се отчете с 20 точки, 9 борби и 7 асистенци.

The @ATLHawks are moving onto the #EmiratesNBACup Knockout Rounds behind a combined 64 PTS from their trio!



Trae Young: 21p, 11a

Jalen Johnson: 20p, 9r, 7a

De'Andre Hunter: 23p, 5r, 4 threes



They finish East Group C Play 3-1 pic.twitter.com/YiUw7f1HO3 — NBA (@NBA) November 30, 2024

Най-резултатен на паркета бе Дариус Гарланд с 29 точки, а Еван Мобли добави още 24, както и 12 борби. Кливланд страдаше в подкошието през целия мач, а успеваемостта на баскетболистите от игра бе едва 40%.

Други три отбора на Изток вече са на една крачка от плейофите - Ню Йорк Никс, Орландо Меджик и Детройт Пистънс.

Нюйоркчани извоюваха трудна победа в група A като гост срещу неприятния Шарлът Хорнетс с 99:98 (0-3). Джейлън Брънсън изигра ключова роля за успеха, реализирайки 11 от своите 31 точки в заключителните пет минути на двубоя. Домакините пък не можеха да разчитат на звездата ЛаМело Бол, който пропусна мача, заради контузия в левия прасец.

FRIDAY'S #EmiratesNBACup FINAL SCORES



Jalen Brunson has his 2nd-straight 30-PT game as the @nyknicks move to 3-0 in East Group A play!



Karl-Anthony Towns: 19 PTS, 12 REB, 5 AST, 2 BLK

Josh Hart: 13 PTS, 12 REB, 5 AST, 2 STL pic.twitter.com/EDTAdHOuW9 — NBA (@NBA) November 29, 2024

Никс ще излязат в сблъсък за първото място в групата срещу Меджик, който постигна далеч по-комфортна победа срещу друг отбор от Ню Йорк - Бруклин Нетс, със 123:100. Тимът от Орландо продължава да бъде без голямата си звезда Паоло Банкеро, но в негово отсъствие Франц Вагнер продължава да блести. Германецът лиши двубоя от интрига, отбелязвайки 21 от своите 29 точки в първото полувреме. От другата страна Нетс също страдаха от липса на ключови фигури - Кам Томас, Денис Шроьдер и Ник Клакстън.

Franz Wagner and the @OrlandoMagic stay RED-HOT



11-1 in their last 12 games

3-0 in the #EmiratesNBACup



29/8/8 for Franz as Orlando inches closer to advancing to the Knockout Rounds! pic.twitter.com/pRS4F0a4iq — NBA (@NBA) November 30, 2024

В група B също ни очаква директен сблъсък за първото място между Милуоки Бъкс и Детройт Пистънс, който се наложи със 130:106 над Индиана Пейсърс (0-3). Последният от редовния сезон за 2023/24 продължава положителния си възход, отстранявайки финалиста от миналогодишното издание на Купата на НБА.

Guard trio sparks the @DetroitPistons to 3-0 in #EmiratesNBACup play!



Malik Beasley: 25 PTS, 5 3PM

Cade Cunningham: 24 PTS, 4 3PM, 6 REB, 11 AST

Jaden Ivey: 23 PTS, 5 REB, 6 AST pic.twitter.com/lg9GxIuu8B — NBA (@NBA) November 30, 2024

Дриугият отбор, който запази шанс да се класира за плейофите, чрез "уайлд кард", е шампионът Бостън Селтикс (3-1). 18-кратните носители на трофея "Лари О'Брайън" победиха със 138:129 Чикаго Булс като гост.

Джейсън Тейтъм се отличи с "дабъл-дабъл" - 35 точки и 14 борби, а резервата Пейтън Причард отбеляза 19 от своите 29 точки в последната четвърт.

JT had it ROLLING in the @celtics 3rd #EmiratesNBACup W



️ 35 PTS (12-18 FGM)

️ 14 REB

️ 5 AST

️ 4 3PM



Boston finishes Group Play 3-1! pic.twitter.com/K5SXLjNZDq — NBA (@NBA) November 30, 2024

За "биковете" Никола Вучевич бе над всички с 32 точки и 11 борби, а Зак ЛаВин добави още 29 точки. Той подобри рекорда за най-много направени тройки за тима от Чикаго - 1 051, задминавайки Кърк Хайнрик с 1 049.

На Запад бившият тим на Александър Везенков Сакраменто Кингс изгуби шансовете си да се класира за плейофите на Купата на НБА, след като загуби и третия си двубой в група C срещу Портланд Трейл Блейзърс (2-1) със 106:115. Това е пето поражение в последните шест мача за "кралете".

В група A вече изгубилия шансовете си да се класира за плейофите Минесота Тимбъруулвс (2-2) сякаш повлече със себе си и ЛА Клипърс (1-2), след като постигна домакинска победа с 93:92. Лична серия на Антъни Едуардс от 6 точки в последните минути, както и добра игра в подкошието на тима от Лос Анджелис, се оказаха ключови за миналогодишните финалисти в Западната конференция.

Minnesota's CLUTCH offensive rebounding on the last possession helps them secure the #EmiratesNBACup W...



Finishing 2-2 in West Group A play! pic.twitter.com/W51CHacTpm — NBA (@NBA) November 30, 2024

В най-интересния мач за вечерта Оклахома Сити Тъндър (2-1) надделя над защитаващия титлата си ЛА Лейкърс (2-2) със 101:93 като гост. След завръщането на новото попълнение Айзея Хартенщайн, тимът от Оклахома е постигнал четири последователни победи.

SGA, THUNDER KEEP IT ROLLING



36 PTS | 7 REB | 9 AST



The 15-4 @okcthunder win their 4th in a row and move to 2-1 in #EmiratesNBACup action! pic.twitter.com/ddDtQqVHjx — NBA (@NBA) November 30, 2024

Шей Гилджъс-Александър бе над всички със своите 36 точки, 9 асистенции и 6 борби, докато за "езерняците" новакът Далтън Кънект завърши на върха с 20 точки. Големите звезди на отбора от Лос Анджелис Антъни Дейвис (15 точки, 12 борби) и ЛеБрон Джеймс (12 точки) изиграха слаб двубой.

