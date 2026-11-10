БАБХ затвори обект на голяма търговска верига във Видин: Откриха 270 кг мухлясало зеле

Инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните – Видин затвориха обект на голяма търговска верига в града след установени сериозни нарушения при съхранението на храни и хигиенното състояние на пекарната. Товасъобщиха от БАБХ.

При проверката са открити общо 343 кг риба, пилешко месо, бургери и субпродукти, съхранявани при неправилен температурен режим. Установени са и 270 кг мухлясало зеле. Всички посочени количества са насочени за унищожаване.

Инспекторите са констатирали и занижена хигиена във всички точки на пекарната в обекта.

За установените нарушения са издадени разпореждане за спиране на цялата дейност и акт за установяване на административно нарушение.

Проверката е част от съвместните действия на Българската агенция по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите. Контролът обхваща складовете, търговските обекти и цялата верига на доставки с цел проверка на безопасността на храните, съответствието с нормативните изисквания и защита на потребителите.