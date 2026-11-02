Байерн срещу Херта за Купата, Борусия ще спори с Айнтрахт

Носителят на Купата на Германия и шампион на страната Байерн Мюнхен ще срещне втородивизионния Херта Берлин на осминафиналите на тазгодишното издание на турнира за националната купа. Срещата е на стадион „Алианц Арена“ в Мюнхен.

Това стана ясно след тегленият жребий днес, в който двойките бяха разпределени от германската хандбална звезда Маркус Гаугиш. Срещите ще се играят на 1-и и 2-и декември, уточниха от футболната централа на Германия.

Борусия Дортмунд, който в момента е на върха в Бундеслигата с равни точки с баварците, ще гостува на Айнтрахт Франкфурт.

Носителят на трофея от 2024-а година Байер (Леверкузен) ще срещне РБ Лайпциг на свой терен. „Биковете“ от Лайпциг пък взеха две последователни купи през 2022-а и 2023-а година.

Миналогодишният финалист Щутгарт ще приеме на свой терен Динамо (Дрезден) от Втора Бундеслига, докато изненадата на сезона за момента в Бундеслигата Фрайбург ще пътува до Кайзерслаутерн.

Останалите мачове противопоставят Борусия (Мьонхенгладбах) – Дармщат с Фабиан Нюрнбергер, Холщайн (Кил) – Кьолн и Бохум – Аугсбург.

Четвъртфиналите ще се играят между 2 и 10-и февруаpи, а финалът е насрочен за 29-и май на Олимпийския стадион в Берлин.