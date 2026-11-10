България, Азербайджан, Грузия и Турция подписаха споразумение за стратегическо партньорство в областта на чистата енергия

Споразумение за стратегическо партньорство в областта на чистата енергия между правителствата на Република Азербайджан, Република България, Грузия и Република Турция беше подписано с цел укрепване на сътрудничеството между четирите държави в енергийния сектор, по-специално в областта на чистата енергия, както и за подобряване на регионалната енергийна свързаност. Това съобщиха от министерството на енергетиката.

Съгласно Споразумението страните си поставят за цел да насърчават трансграничния пренос, разпределението и търговията с електрическа енергия, произведена от източници на чиста енергия; да определят необходимите технически, търговски и регулаторни условия за гарантиране на безопасен, надежден и непрекъснат пренос на електрическа енергия между участващите държави; както и да подпомагат интегрирането на своите електроенергийни мрежи.

Освен това Споразумението предвижда подобряване на комуникациите и преноса на данни чрез оптични кабели с цел подпомагане на предоставянето на енергийни услуги в рамките на Проекта.

Споразумението има за цел да укрепи сигурността на регионалните енергийни доставки, да разшири търговията с чиста енергия, да диверсифицира енергийните източници и да насърчи изграждането на дългосрочно стратегическо партньорство в областта на енергетиката между четирите държави.