БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил...
Чете се за: 01:07 мин.
Иво Христов: Ще се опитаме дефицитът да бъде в рамките на 3%
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България и Северна Македония подписаха План за сътрудничество в здравеопазването за периода 2026-2028 година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Запази
българия северна македония подписаха план сътрудничество здравеопазването периода 2026 2028
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова и нейният колега от Република Северна Македония Сашо Клековски подписаха в София План за сътрудничество между двете министерства за периода 2026-2028 г. Документът предвижда съвместни инициативи, обмен на медицинска експертиза и развитие на партньорството в областта на здравеопазването и медицинската наука.

Планът надгражда Споразумението между правителствата на двете държави, подписано на 20 октомври 2000 г. в София.

„Бъдещето на здравеопазването не се определя от границите между държавите, а от способността ни да обединяваме знания, технологии и експертиза в името на пациентите. България има потенциала да бъде двигател на регионалното сътрудничество в медицината. Амбицията ни е подписаният днес План да се превърне в реални проекти с измерими резултати. Защото истинската стойност на всяко споразумение се измерва не с подписите под него, а с ползите за хората“, заяви министър Катя Ивкова.

„Нашите здравни системи са изправени пред сходни предизвикателства, а споделянето на опит и добри практики ни позволява да намираме по-ефективни решения. Вярвам, че преките контакти между лечебните заведения и медицинските специалисти ще дадат нов тласък на партньорството ни и ще допринесат за по-качествена и достъпна медицинска помощ“, подчерта министър Сашо Клековски.

След подписването двамата министри посетиха СБАЛАГ „Майчин дом“ в София, където бяха посрещнати от изпълнителния директор проф. д-р Иван Костов, д.м.н., ръководител на Катедрата по акушерство и гинекология в Медицински университет - София. Те разгледаха Клиниката по неонатология и се запознаха с грижите за новородени и недоносени деца. В посещението участваха д-р Веселин Дяволов, заместник-директор по лечебно-диагностичната дейност; доц. д-р Станислава Хитрова, началник на Интензивното отделение в Клиниката по неонатология; проф. д-р Асен Николов, началник на Родилната клиника и председател на Българското дружество по акушерство и гинекология; и доц. д-р Ирена Брадинова, началник на Националната генетична лаборатория.

Сред основните теми на разговорите бяха пренаталната диагностика, масовият неонатален скрининг и бързата геномна диагностика. Обсъдени бяха възможности за съвместни пилотни проекти, споделяне на лабораторен капацитет и разширяване на скрининговите програми с допълнителни лечими наследствени заболявания.

Бяха разгледани и перспективите за партньорство в областта на роботизираната гинекологична хирургия и онкогинекологията. Посещението очерта практически възможности за прилагане на договореното сътрудничество чрез съвместни медицински проекти в полза на пациентите от двете държави.

#Северна Македония #сътрудничество #здравеопазване #България

Последвайте ни

ТОП 24

Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за храмовия празник утре
1
Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за...
Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция
2
Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция
Самолет с маршрут Тел Авив - Виена кацна извънредно в София заради сигнал за бомбена заплаха
3
Самолет с маршрут Тел Авив - Виена кацна извънредно в София заради...
Празнуваме паметта на небесния покровител на българския народ - свети Йоан Рилски
4
Празнуваме паметта на небесния покровител на българския народ -...
ВВС: Изтребители МиГ-29 са ескортирали успешно пътническия самолет за Виена до летището в София
5
ВВС: Изтребители МиГ-29 са ескортирали успешно пътническия самолет...
Румънският министър на отбраната: Свалените дронове вчера вероятно са били руски
6
Румънският министър на отбраната: Свалените дронове вчера вероятно...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
2
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
3
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
5
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
6
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана

Още от: Политика

Лидерът на ДПС стартира национална кампания “Щит за хората” в защита на гражданите от лошо управление и корупция
Лидерът на ДПС стартира национална кампания “Щит за хората” в защита на гражданите от лошо управление и корупция
Иван Шишков: Нулевият и вторият лот от пътя Видин - Монтана могат да са готови догодина (СНИМКИ) Иван Шишков: Нулевият и вторият лот от пътя Видин - Монтана могат да са готови догодина (СНИМКИ)
Чете се за: 05:45 мин.
Задълбочаването на сътрудничеството между България и Китай обсъди президентът Илияна Йотова с външния министър Уан И Задълбочаването на сътрудничеството между България и Китай обсъди президентът Илияна Йотова с външния министър Уан И
Чете се за: 03:05 мин.
Срещата на Румен Радев и министъра на външните работи на Китай Уан И - за какво се договориха? Срещата на Румен Радев и министъра на външните работи на Китай Уан И - за какво се договориха?
Чете се за: 01:30 мин.
Балотаж за кмет и президентски избори в село Малорад в неделя Балотаж за кмет и президентски избори в село Малорад в неделя
Чете се за: 00:52 мин.
Иво Христов: Ще се опитаме дефицитът да бъде в рамките на 3% Иво Христов: Ще се опитаме дефицитът да бъде в рамките на 3%
Чете се за: 05:25 мин.

Водещи новини

Тирпан Бейтула и Зека Ислам са заподозрени за палежа на антени „Старлинк“ край София
Тирпан Бейтула и Зека Ислам са заподозрени за палежа на антени...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил отслужват литургия в Рилския манастир (СНИМКИ И ВИДЕО) Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил отслужват литургия в Рилския манастир (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Задържаха рекордно количество райски газ Задържаха рекордно количество райски газ
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Самолетът, кацнал извънредно в София заради сигнал за бомба, е излетял към 3.00 часа тази сутрин Самолетът, кацнал извънредно в София заради сигнал за бомба, е излетял към 3.00 часа тази сутрин
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Военно-окръжната прокуратура в София и отрядът за борба с тероризва...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Безредици във Франция: Еманюел Макрон призова за ред и спокойствие
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Рокади в руското правителство заради "належащи промени в...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Срещата на Румен Радев и министъра на външните работи на Китай Уан...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ