България поведе в отборната надпревара при девойки младша възраст на Балканското първенство по художествена гимнастика в Истанбул (Турция).

Първи на килима за страната излязоха Арина Швец и Миа Александрова, и дадоха убедителен старт на българското участие. Швец представи композицията си с обръч и получи 24.400 точки, а Александрова има на топка 25.850 точки.

С общ сбор от 50.250 точки България е водач във временното отборно класиране.

Двете грации оглавиха класиранията на своите уреди, с което си осигуриха място на финалите. Арина Швец влиза във финала на обръч с първи по сила резултат от 24.400 (трудност 10.000; артистичност 7.450; изпълнения 6.950), а Миа Александрова - на финала на топка също с първи резултат от 25.850 (11.100; 7.550; 7.200).

България е представена в съдийския състав на Балканското първенство от Християна Тодорова и Цвета Кузмова. В днешната надпревара Тодорова беше част от панела за изпълнение, а Кузмова за артистичност.

По-късно днес e надпреварата при девойки старша възраст с участието на националките Радина Стоянова и Ава Маказчиева.