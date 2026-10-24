Българската федерация по таекуондо: Слави Бинев лягаше и ставаше с мисълта за развитието на спорта таекуондо

Българската федерация по таекуондо излезе със съобщение след смъртта на президента Слави Бинев.

Бизнесменът бе застрелян тази сутрин в дома си. След инцидента бяха задържани трима.

Изявление на федерацията:

Скъпо Таекуондо семейство! Скъпи приятели!

Днес загубихме нашия Президент, Лидер, Водач, Учител и не на последно място приятел Слави Бинев. Човекът, за който Таекуондо бе начин на живот. Човекът, благодарение, на който България стъпи на световния връх в Таекуондо и спечелихме първи медал от Олимпийски игри. Той ставаше и лягаше с мисълта за развитието на спорта Таекуондо и за изграждането на нашите деца, като примери за поведение, достойни членове на обществото ни.

Българският спорт загуби един велик, спортист, ръководител и деятел.

В днешния ден на траур молим всички да си спомнят с добро за Слави Бинев.

Цялото ръководство на Българска федерация по таекуондо, състезатели, треньори и ръководители изказват своите съболезнования към семейството и близките на Слави Бинев.

Поклон пред светлата му памет.