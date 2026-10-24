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Българският олимпийски комитет: Ще запомним Слави Бинев с неговата любов към спорта

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Спорт
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Бинев бе член на Изпълнителното бюро на БОК от 2005 г.

Слави Бинев
Снимка: Startphoto.bg
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Българският олимпийски комитет (БОК) изрази съболезнования към семейството, близките, приятелите и колегите на Слави Бинев.

Бившият член на Изпълнителното бюро на БОК бе застрелян в столичния квартал „Павлово“ тази сутрин.

Изявлението на БОК:

Българският олимпийски комитет поднася своите съболезнования на семейството, близките, приятелите и колегите на Слави Бинев.

Ще го запомним с неговата любов към спорта. Той бе член на Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет от 2005 г. През 2017 г. бе избран за президент на Българската федерация по таекуондо - пост, който също заемаше до кончината си.

Бинев бе първи вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз (ETU), а от 2025 г. - член на Борда на директорите на Световната федерация.

Спортната му кариера е изцяло свързана с таекуондото, където става абсолютен европейски шампион като състезател през 1992 г.

Поклон пред паметта му!

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