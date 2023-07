Барбора Стрицова и Су-Вей Сие спечелиха титлата на двойки на Уимбълдън при жените

Барбора Стрицова (Чехия) и Су-Вей Сие (Тайван) спечелиха титлата на двойки жени на Откритото първенство на Великобритания по тенис.

На финала двете победиха третите поставени Сторм Хънтър (Австралия) и Елизе Мертенс (Белгия) със 7:5, 6:4 за 1:51 часа.

Experience comes out on top!



37-year-olds Su-Wei Hsieh and Barbora Strycova are the Ladies’ Doubles champions after coming past Storm Hunter and Elise Mertens in the final#Wimbledon pic.twitter.com/MsOxrNipIT