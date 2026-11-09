Барселона обезвери Атлетико и се укрепи на върха

Барселона подхвана нова положителна серия в Ла Лига по пътя към втория си пореден успех. Действащите шампиони нокаутираха Атлетико Мадрид с 2:1 в среща от 12-ия кръг, изиграна на стадион "Метрополитано".

В герой за каталунците се превърна Фермин Лошес, който се отчете и с двата гола за тях, докато Джулиано Симиеоне се разписа за "дюшекчиите". По този начин селекцията на Ханзи Флик сложи спирачки на серията от седем последователни успеха в испанския елит на състава, воден от Диего Симеоне. Първото полувреме премина при поделено надмощие, но през второто "блаугранас" изцяло надиграха своите съперници.

"Лос кулес" остават еднолично на върха във временното класиране с 33 точки, а "лос рохинбланкос" се намират на третото място с 28. Следващият мач за Барселона на испанска земя ще бъде на 22 ноември, когато ще домакинства на Виляреал, докато Атлетико ще има визита на Хетафе.

FINAL #AtletiBarça 1-2 El @FCBarcelona_es se lleva los tres puntos en el último partido de la jornada en #LALIGAEASPORTS. #SiempreEnNuestroRecuerdo https://t.co/FOwNdyqH2B — LALIGA (@LaLiga) November 8, 2026

Стартът бе подвластен на динамиката и опасните положения. Първите няколко бяха за домакините, като при първата удар на Алекс Баена прехвърли вратата, пазена от Жоан Гарсия.

Във втората Хулиян Алварес излезе очи в очи с Жоан Гарсия, но изпита колебания при завършващия удар, а когато го нанесе, вратарят скъси дистанцията и предотврати опасността, за да се стигне до корнер. От последвалия ъглов удар Марк Пубил стреля и разтресе гредата.

В 7-та минута гостите отговориха също с греда. Педри стреля от наказателното поле, но бе спрян от страничния стълб.

3 минути по-късно усилията на „дюшекчиите“ се увенчаха с гол. Баена и Алварес комбинираха, а последният отклони към Джулиано Симеоне, който от близко разстояние матира Гарсия.

Каталунците пренесоха постепенно играта пред вратата на Ян Облак. В 23-та минута Ламин Ямал преодоля Алехандро Грималдо и нахлу в наказателното поле. Последва удар на първия от трудно положение, което не затрудни словенския страж.

Само минута след това Канг-ин Лий стреля право в ръцете на Гарсия.

„Лос рохибланкос“ имаха поредна добра възможност в 26-та минута. Алварес стреля, а Гарсия се оказа доста колеблив при спасяването, но не се стигна до попадение.

Хубава атака, завършила с удар на Антъни Гордън, не притесни Облак в средата на първото полувреме.

„Блаугранас“ не се отказаха от мисълта за изравнителен гол, който падна в 45-а минута. Продължително разиграване позволи на Фермин Лопес да получи топката в наказателното поле. Последва намеса на Пубил и топката се озова в краката на Лопес, за да направи безпомощен Облак.

Стартът на второто полувреме бе белязано от удари на Ямал и Педри, които не застрашиха Облак.

„Лос колчонерос“ получиха възможност да си върнат аванса. Алварес се озова зад отбраната на гостуващия отбор и с изстрел извън наказателното поле се опита да прехвърли Гарсия, като той премина над вратата.

Малко след това Лопес изпробва рефлексите на Облак след шут, попаднал право в ръцете на стража.

„Лос кулес“ обаче бях тези, които се радваха за втори път в мача. В 67-та минута магията на Ямал влезе действие и намери с пас Лопес. Вторият бе останал непокрит и без да се колебае прати топката във вратата на Облак за втори път.

Отборът от Мадрид потърси изравнителното попадение, стигна единствено до изстрел на Алаврес, при който се получи рикошет и премина над напречната греда.

В добавеното време гостите можеха да си тръгнат с още по-добър резултат, но Рафиня стреля неточно от пряк свободен удар.