Баскетболистите на Сърбия се класираха за световното първенство

Националният отбор на Сърбия по баскетбол стана последният отбор, който заслужи място на световното първенство тази година в Индонезия, Япония и Филипините. Възпитаниците на Светислав Пешич изпълниха мисията си и надиграха Великобритания със 101:83 (28:20, 18:21, 28:19, 27:23) в последния си двубой от група “I” на квалификациите.

По този начин “плавите” завършват на второто място в своята група с баланс от 6 победи и 4 загуби, като продължават напред заедно с Латвия и Гърция. Великобритания завършва на деветата позиция с актив от 1 успех и 9 поражения.

Британците успяха да опонират на двукратните световни шампиони единствено през първите 20 минути игра, като на почивката разликата беше само пет точки в полза на Сърбия при 46:41. След паузата обаче домакините вдигнаха нивото и се сдобиха с двуцифрена преднина, която не изпуснаха до финалната сирена.

Алекса Аврамович завърши с 20 точки за победата на Сърбия. Лука Митрович вкара още 15, Огниен Добрич реализира 14 точки, Марко Гудурич финишира с 13 точки и 6 асистенции, а Филип Петрушев се отчете с 12 точки.

Куин Елис беше най-добър за Великобритания с 22 точки. Карл Уийтъл добави 16 точки, а Амин Адаму приключи с 14.

