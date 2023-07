Бенжамен Менди отрече да е нападнал сексуално двете жени при повторния съдебен процес

Бившият играч на Манчестър Сити Бежамен Менди отрече да е нападал сексуално двете жени по време на повторния процес срещу него, предава АП.

Защитникът на Франция, който имаше договор със Сити до 1 юли, е обвинен в опит за изнасилване на 29-годишна жена в дома му в Чешър през октомври 2018 г. Две години преди това има същото оплакване срещу него от друга жена на 24 години.

В съда в Честър той казва, че случилото се е било по взаимно съгласие.

Former Manchester City footballer Benjamin Mendy has told Chester Crown Court that his interactions with two women who have accused him of rape and attempted rape were consensual https://t.co/RiB8cKUUjz