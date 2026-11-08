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Бетис пречупи Елче в заключителните минути и се доближи до Атлетико

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Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
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„Зелено-белите“ решиха двубоя с две попадения в заключителните минути и продължават да заемат четвъртото място във временното класиране с 26 точки.

Бетис
Снимка: БТА
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Бетис постигна втора поредна победа в Ла Лига, след като се наложи с 2:0 при гостуването си на Елче в среща от 12-ия кръг. „Зелено-белите“ решиха двубоя с две попадения в заключителните минути и продължават да заемат четвъртото място във временното класиране с 26 точки.

Гостите се доближиха на две точки от третия Атлетико Мадрид, който по-късно тази вечер ще приеме шампиона Барселона в дербито на кръга.

Елче имаше добра възможност да поведе в 41-вата минута, но Рубен Санчес не успя да се възползва от ситуацията.

Развръзката настъпи в последните десет минути. Девет минути преди края на редовното време Родриго Рикелме отправи мощен удар и даде преднина на Бетис. В добавеното време Марк Бартра оформи крайното 2:0, след като се разписа с глава от непосредствена близост.

След поражението Елче остава на 18-ото място в класирането с едва 10 точки.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Реал Бетис

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