Бетис пречупи Елче в заключителните минути и се доближи до Атлетико

Бетис постигна втора поредна победа в Ла Лига, след като се наложи с 2:0 при гостуването си на Елче в среща от 12-ия кръг. „Зелено-белите“ решиха двубоя с две попадения в заключителните минути и продължават да заемат четвъртото място във временното класиране с 26 точки.

Гостите се доближиха на две точки от третия Атлетико Мадрид, който по-късно тази вечер ще приеме шампиона Барселона в дербито на кръга.

Елче имаше добра възможност да поведе в 41-вата минута, но Рубен Санчес не успя да се възползва от ситуацията.

Развръзката настъпи в последните десет минути. Девет минути преди края на редовното време Родриго Рикелме отправи мощен удар и даде преднина на Бетис. В добавеното време Марк Бартра оформи крайното 2:0, след като се разписа с глава от непосредствена близост.

След поражението Елче остава на 18-ото място в класирането с едва 10 точки.