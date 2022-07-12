БФС обяви съдийските наряди за втория кръг в Първа лига

Снимка: ПФК Черно море

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Съдийската комисия към Българския футболен съюз съобщи нарядите за мачовете от втория кръг на Първа лига.

Двубоят между Ботев Враца и Ботев Пловдив, който открива кръга, ще бъде ръководен от Георги Давидов и помощниците му Георги Дойнов и Милен Арабаджиев.

ЦСКА и Лудогорец са на върха в подреждането с еднакви показатели. Шампионите приемат Локомотив Пловдив в Разград, където главен арбитър ще бъде Никола Антонов Попов.

"Армейците" ще играят в събота, като техен опонент е столичният им съперник Локомотив София. Екипът, изграден от главен съдия Волен Валентинов Чинков и помощници Дениз Пиринов Соколов и Мартин Емилов Венев ще ръководи сблъсъка.

Пълният списък на нарядите за първия кръг на Първа лига:

15 юли 2022 г., петък, 18:30 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Ботев АД

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Георги Василев Йорданов



15 юли 2022 г., петък, 21:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Диян Христов Вълков

СН: Радан Василев Мирянов



16 юли 2022 г., събота, 18:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Йордан Костадинов Иванов



16 юли 2022 г., събота, 21:00 ч.

ПФК Левски - Спартак 1918

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Николай Йорданов Колев



17 юли 2022 г., неделя, 18:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК Славия 1913

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Ахмед Яшар Ахмед



17 юли 2022 г., неделя, 21:00 ч.

Футболен Клуб Пирин АД - ФК ЦСКА 1948

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Николай Георгиев Ангелов



18 юли 2022 г., понеделник, 18:30 ч.

Хебър 1918 - ПФК Септември Сф

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Георги Владимиров Игнатов



18 юли 2022 г., понеделник, 20:45 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Йордан Динков Сталев



СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

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