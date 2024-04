Бившият асистент треньор на Сакраменто Кингс ще поеме Бруклин Нетс от следващия сезон

Испанският треньор Жорди Фернандес беше назначен днес начело на Бруклин Нетс, съобщиха от клуба. До момента Фернандес беше асоцииран помощник-треньор на друг отбор от НБА Сакраменто Кингс, където играе българската звезда Александър Везенков.

