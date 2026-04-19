Близо 12 на сто е избирателната активност в област Добрич към 11:00 часа

11,98% от имащите право на глас в област Добрич са упражнили вота си към 11:00 часа, съобщават от областната администрация.

Най-висок процент активност, час преди обяд, се отчита в Община Шабла, където са гласували 20,60 от избирателите.

Най-ниска е активността в Община Тервел, където едва 8,27 на сто от имащите право на глас са отишли до урните.

В Добрич активността е 12,02%. Общо в област Добрич правото си на вот са упражнили 20 429 избиратели.