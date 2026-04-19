БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Близо 16% е избирателната активност в област Смолян към 11.00 часа

Висока избирателна активност регистрира Районната избирателна комисия в Смолян. Към 11.00 часа правото си на глас са упражнили 15,84 на сто от избирателите. Най-активни са били хората в община Баните, от 3058 избиратели са гласували 693 или 22,66%, следва община Рудозем - там към 11.00 часа са гласували 1745 души или 21,44 на сто.

Близо 19% са гласувалите и в общините Чепеларе, Златоград и Мадан. Най-пасивни до 11.00 часа са били жителите на областния град Смолян, гласували са 3560 избиратели или 11,18 на сто.

Един сигнал разглежда в момента РИК - Смолян. Той е за машина в Смолян, която разпечатвала сгрешени бюлетини.

#парламентарни избори 2026 #избори на 19 април #България гласува #избирателна активност #Смолян

