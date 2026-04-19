БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Близо 200 са сменените членове на СИК във Велико Търново

від БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Близо 200 са сменените членове на СИК във Велико Търново
Близо 200 са сменените членове на СИК във Велико Търново. Имаше промени и в ръководствата на повечето секции.

Рано тази сутрин 15 членове на секционни избирателни комисии не са се явили, но това не попречи изборният ден да започне навреме и нормално навсякъде.

До момента в три секции в областта машинното гласуване беше изцяло отменено заради проблеми с устройствата. Става въпрос за 59-а секция в Горна Оряховица, 23-та секция в Свищов, където устройството не е приемало нито една от картите за гласуване, както и за секцията в павликенското село Стамболово.

В село Стамболово само един гласоподавател е успял да упражни правото си на глас с машина. Техник не е успял да отстрани повредата и се е преминало изцяло към гласуване с хартиени бюлетини. Част от избирателите, дошли на място, са отказали да гласуват, след като са разбрали, че не могат да го направят машинно.

Заради проблем с машината беше отменено машинното гласуване и в една от секциите в Трявна, където е установено, че устройството реже част от разписката с номера на секцията.“

