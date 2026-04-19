Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.

Има спряно гласуване със 75 машини в страната

Към 16.00 ч. избирателната активност е 34,63%, съобщиха на брифинг от ЦИК. Най-високата е в 23 МИР София - 43,38%, а най-ниската е в Кърджали 23,34%. На изборите на 27 октомври избирателната активност към същия час е била 26,25%.

Изборният ден в страната и чужбина протича спокойно, увери Росица Матева, говорител на ЦИК.

182 броя жалби и сигнали са подадени до момента, като повече от половината от тях са от компетентността на РИК.

"Много от тях са свързани с проблеми с машинното гласуване, като за спряла машина за гласуване се пускат много сигнали, също и за опашки преди избирателните секции. Има сигнали за агитации в социалните медии. ЦИК обаче не разглежда жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в социалните медии, така че те се оставят без разглеждане", отбеляза Матева.

Има спряно машинно гласуване със 75 машини за гласуване само в страната. Най-много са в Бургас - 5, Плевен 5 , София - 6, Ямбол - 5, Хасково - 6. Гласува се на общо 9354 машини, обобщи Росица Матева.

Извън страната гласуването върви нормално. Има сигнал само за една секция, че има неразбирателство между членовете на СИК.

"Но това са отговорни хора и ще намерят начин да си свършат работата заедно", посочи говорителят на ЦИК Росица Матева.

Гласуването е приключило в Австралия в 6 секции, предадени са протоколите на ЦИК. В Нова Зеландия, в Южна Корея, в Сингапур и в Токио също са приключили гласуването.

