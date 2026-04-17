БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до последния анализ в изборната нощ

На 19 април, неделя, изборният ден започва в ефира на БНТ 1 в 6.55 ч. със сутрешния блок "Денят на избора" с водещи Христина Христова и Симеон Иванов и преки включвания от България и чужбина. Популярни лица, обичани артисти и шампиони ще разкажат какво е чувството да печелиш и как се приемат загубите, както и възможността на всички нас българите да се почувстваме един отбор.

Изборният ден продължава в 9.00 ч. с "Денят започва с Георги Любенов", където зрителите ще чуят още прогнози и коментари за вота.

В 15.20 ч. Поли Златарева ще търси отговорите в "Изборът: Още от деня".

Българската национална телевизия кани своите зрители да се пренесат на едно специално място в сърцето на София от 17.00 ч. с Добрина Чешмеджиева, гости и публика, която събира няколко поколения в ефира на предаването "Твоите избори".

Кулминацията идва с централната емисия "По света и у нас" в 18.00 ч. и специалното изборно студио „Нощта на избора" от 18.50 ч. с водещи Бойко Василев и Аделина Радева, където фактите срещат анализа. За първи път данните на двете агенции, с които БНТ работи, "Алфа рисърч" и "Мяра", ще бъдат проектирани чрез 3D мапинг върху сградата на обществената телевизия. Само зрителите на БНТ 1 ще могат да видят София отвисоко и да чуят популярни инфлуенсъри в разговор със Стефан А. Щерев.

Репортерите на БНТ ще бъдат навсякъде – от големите градове до най-малките населени места в страната, както и в чужбина. Целият изборен ден ще бъде проследен и в новините на обществената телевизия – в емисиите сутринта от 7.00 ч. до 10.00 ч., в "По света и у нас" в 12.00 ч., 15.00 ч. и 18.00 ч. През целия ден информацията за хода на гласуването ще бъде достъпна в ефира, онлайн на сайта BNTNEWS.BG и на мобилното приложение BNT NEWS, където потребителите ще могат да проследят всичко в реално време, включително чрез аудио стрийм.

"Избори 2026: Избери важното" – в ефира на Българската национална телевизия, онлайн на BNTNEWS.BG и в мобилното приложение BNT NEWS за iOS или Android