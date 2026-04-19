начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Андрей Гюров: Свободните хора и техния глас са по-силни...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е...
Чете се за: 01:52 мин.
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Чете се за: 03:07 мин.
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
Чете се за: 01:07 мин.
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
Чете се за: 01:45 мин.
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
Чете се за: 01:37 мин.
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Чете се за: 01:32 мин.

Бойко Борисов: ГЕРБ няма да участва в коалиции, шансът за правителство е малък

Бойко Борисов: ГЕРБ няма да участва в коалиции, шансът за правителство е малък
ГЕРБ няма да участва в коалиции, ще разговаряме по теми, свързани с геополитиката, като отбрана – там ще бъдем конструктивна опозиция, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като гласува в 78-мо СУ "Хр. Смирненски" в Банкя.

Според него шансът за съставяне на правителство след тези избори е много малък, защото партията му няма да участва в коалиции. Тези, които си позволяват да говорят как нямало с ГЕРБ да се коалират, никой не им е давал съгласие и аванси, че би могло това да се случи. Ние си направихме компромисите "сглобките" в тройни коалиции, в подкрепа, не виждам с кого можем да се коалираме в момента, каза Борисов.

Моята прогноза е, че след тази една година, когато свършихме всички важни работи в държавата, но понесохме и щети от партньорите си, може и те от нас – ние компромисите си ги направихме. Сега, ако някой иска подкрепа за закон – повече няма да подкрепям, както беше в "сглобката", добави Борисов. Попитан дали ще подкрепи избор на нов ВСС и главен прокурор, Борисов отговори, че като минат изборите, ще каже.

Когато се прави голям обир, винаги се пращат полицаите някъде на друго място, каза лидерът на ГЕРБ на въпрос как би оценил борбата с купения вот. Не искам да коментирам има ли манипулации с вота, най-вече с машините, ние предупредихме, добави той. Борисов изрази разочарование, че в хода на кампанията не се коментират важни външнополитически теми. Той потвърди проевропейската ориентация на политическата сила.

ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Андрей Гюров: Свободните хора и техния глас са по-силни от опитите за манипулиране на вота Андрей Гюров: Свободните хора и техния глас са по-силни от опитите за манипулиране на вота
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно събрание и силно правителство Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно събрание и силно правителство
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Главният секретар на МВР: 93 сигнала за изборни нарушения са подадени до момента Главният секретар на МВР: 93 сигнала за изборни нарушения са подадени до момента
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Министерството на електронното управление: 99,5% от машините...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград пострадаха...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Гласуването в Лондон започна с опашки и недостиг на машини
Чете се за: 02:22 мин.
Парламентарни Избори 2026
Намаленият брой секции затруднява гласуването в Истанбул
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
