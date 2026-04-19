Бойко Борисов: ГЕРБ няма да участва в коалиции, шансът за правителство е малък

ГЕРБ няма да участва в коалиции, ще разговаряме по теми, свързани с геополитиката, като отбрана – там ще бъдем конструктивна опозиция, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като гласува в 78-мо СУ "Хр. Смирненски" в Банкя.

Според него шансът за съставяне на правителство след тези избори е много малък, защото партията му няма да участва в коалиции. Тези, които си позволяват да говорят как нямало с ГЕРБ да се коалират, никой не им е давал съгласие и аванси, че би могло това да се случи. Ние си направихме компромисите "сглобките" в тройни коалиции, в подкрепа, не виждам с кого можем да се коалираме в момента, каза Борисов.

Моята прогноза е, че след тази една година, когато свършихме всички важни работи в държавата, но понесохме и щети от партньорите си, може и те от нас – ние компромисите си ги направихме. Сега, ако някой иска подкрепа за закон – повече няма да подкрепям, както беше в "сглобката", добави Борисов. Попитан дали ще подкрепи избор на нов ВСС и главен прокурор, Борисов отговори, че като минат изборите, ще каже.

Когато се прави голям обир, винаги се пращат полицаите някъде на друго място, каза лидерът на ГЕРБ на въпрос как би оценил борбата с купения вот. Не искам да коментирам има ли манипулации с вота, най-вече с машините, ние предупредихме, добави той. Борисов изрази разочарование, че в хода на кампанията не се коментират важни външнополитически теми. Той потвърди проевропейската ориентация на политическата сила.