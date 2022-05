Бостън изравни на Маями във финала на Изток

Бостън победи Маями със 102:82 точки в четвъртия мач от финала на Изток в Националната баскетболна асоциация. Така Селтикс изравниха серията на 2-2 победи.

Баскетболистите от Флорида отбелязаха само 1 точка в първите 8 минути от двубоя. Това е най-лошият резултат в плейофите на НБА от 25 години. Хийт започнаха мача с 15 пропуска от 16 опита. Селтикс поведе с 29:11 в края на откриващата четвърт. През втората част авансът на тима достигна 27 точки, а в третата - 32.

31 PTS (24 first-half points)

8 REB

5 AST

2 BLK@jaytatum0 led the way for the @celtics in Game 4! #BleedGreen pic.twitter.com/yoPVmMu8Sc