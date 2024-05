Бостън Селтикс спечели серията срещу Маями Хийт в НБА

Дерик Уайт и Джейлън Браун отбелязаха по 25 точки и Бостън Селтикс приключи първия рунд на плейофите в Източната конференция на Националната баскетболна лига на САЩ и Канада (НБА) с изразителна победа с 118:84 срещу Маями Хийт. Шампионите от редовния сезон затвориха серията в петия мач при 4:1 успеха.

Джейсън Тейтъм добави 16 точки и спечели 12 борби за поставените на първо място Селтикс, които взеха последните три двубоя в серията до седем. Съперник на Бостън в полуфиналите на конференцията ще бъде победителят от двубоя между поставените на четвърто и пето място - съответно Кливланд Кавалиърс и Орландо Меджик. Тази серия продължава в петък при предимство за Кливланд от 3:2 победи.

"Играхме бързо и агресивно, тъй като търсехме само победата. Това беше най-добрият изход за нас. Имаме още какво до изчистваме в играта ни, но смятам, че ще ставаме все по-силни и по-силни с течение на плейофите", заяви след мача Браун.

Уайт и Сам Хаузър записаха по пет тройки за победата на Селтикс, като последният завърши със 17 точки като резерва. Бам Адебайо се отчете с 23 пункта, а Тайлър Хиро добави още 15. Поставеният под номер 8 Маями пък вкара само 3/29 стрелби от далечно разстояние и отстъпи в борбите с 29:56, стигайки до резонен край срещу абсолютните фаворити за титлата.

Хийт обаче играха без контузените Джими Бътлър и Тери Розиър, които пропуснаха цялата серия.

Jaylen Brown and Derrick White led the charge for the @celtics in Game 5 to advance to the East Semis ️



Brown: 25 PTS, 6 REB, 11-19 FGM

White: 25 PTS, 5 REB, 5 3PM#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/rNNDC4gGsN