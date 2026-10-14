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Ботев Пловдив победи Ботев Враца в първия мач от турнира за Купата на Елита

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Спорт
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Пловдивският клуб е първият полуфиналист в надпреварата.

Ботев Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
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Ботев Пловдив е първият полуфиналист в новосъздадения футболен турнир за Купата на Елита. В първия четвъртфинал от надпреварата „жълто-черните“ надиграха Ботев Враца с 2:0 като домакини. Попаденията за „канарчетата“ бяха дело на Франклин Маскоте и Карлос Меоти.

Малко преди да изчете четвърт час игра домакините получиха право да изпълнят дузпа след нарушение на Илия Юруков срещу Богдан Костов. Първоначално главният съдия Волен Чинков остави играта да продължи, но впоследствие бе извикан да разгледа ситуацията с помощта на системата ВАР и отсъди наказателен удар. Георги Миланов обаче не бе точен от бялата точка, след като топката се отби в лявата греда на Марин Орлинов и излезе в аут.

Все пак в 17-ата минута „канарчетата“ поведоха в резултата. Карлос Меоти проби отдясно в наказателното поле, елиминира Сейни Санянг и пусна успореден пас към Франклин Маскоте, който реализира от непосредствена близост за 1:0.

В 65-ата минута влезлият като резерва Мауро Родригес направи сериозен пропуск за „жълто-черните“, след като не намери целта, останал сам срещу стража на гостите.

Четири минути след това обаче Орлинов нямаше какво да стори при прецизен фалцов удар на Карлос Меоти от около 20 метра, насочен точно в долния десен ъгъл на вратата - 2:0.

Футболистите на Станислав Генчев продължават напред към полуфиналите на турнира, където очакват победителя от четвъртфиналния сблъсък между ЦСКА и ЦСКА 1948. Двубоят ще се играе в началото на февруари 2027 година.

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#Купа на Елита 2026 #Ботев Враца #Ботев Пловдив

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