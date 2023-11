Бразилия ще играе контроли с Англия и Испания през март

Бразилският национален отбор ще играе приятелски мач с Англия през март 2024 година, съобщиха от футболната конфедерация на страната от Южна Америка.

Очаква се срещата между двете водещи футболни нации да се проведе на 23 март на стадион "Уембли".

"Селесао" и "трите лъва" играха за последно помежду си през 2017 година, завършвайки наравно 0:0.

През март следващата година петкратните световни шампиони ще имат контрола с Испания в Мадрид. Другата контрола на Англия ще бъде с Белгия.







Our #ThreeLions will host Brazil and Belgium at @wembleystadium in March!