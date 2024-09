Британското кралско семейство поздрави принц Хари по случай рождения му ден в социалната мрежа Екс. Публикацията гласи "Пожелаваме на херцога на Съсекс честит 40-и рожден ден!" и е придружена от емоджи, изобразяващо торта.

Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today! pic.twitter.com/sAlSiV9EaZ