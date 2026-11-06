Бургас ще бъде домакин на форум за туристическото развитие на Черноморието през 2027 г.

Възможностите за развитие на туристическия сектор по Черноморието, привличането на нови пазари и повишаването на приходите от туризъм ще бъдат обсъдени на професионален форум в Бургас. „Елевейт Тур: Бургас" ще постави акцент върху сътрудничеството между туристическия бизнес, местната власт и технологичните компании, съобщиха от общинската администрация в крайморския град. Форумът се организира съвместно от "УРБО Студио", резервационната система за хотелско настаняване „ХотелсПойнт“ и Общината под мотото "Бургас и Черноморието 2027: събития, иновации и възможности за развитие в туризма".

В дискусията са поканени: заместник-кметът на Бургас с ресор "Спорт и туризъм" Манол Тодоров, управителят на URBO Studio Андрей Лилов, съоснователят и изпълнителен директор на HotelsPoint Динко Тодоров и мениджърът "Бизнес развитие" в компанията Александър Алексиев.

Сред темите ще бъдат перспективите пред летния сезон през 2027 г., привличането на туристи извън активните летни месеци, възможностите за по-ефективни хотелски продажби и създаването на общи туристически продукти, съчетаващи настаняване с културни и развлекателни преживявания. Покани за участие са изпратени до хотелиери, туроператори, туристически агенти, ресторантьори, организатори на събития и представители на културни обекти и атракции. Форумът ще бъде открит на 11 ноември в хотел "България" в Бургас.

По данни на Националния статистически институт през юни, юли и август 2026 г. в местата за настаняване в област Бургас са реализирани общо 7,6 млн. нощувки, а приходите от тях възлизат на над 455 млн. евро, показа проверка в архивите на института.

През юни са отчетени 1,6 млн. нощувки, а броят на пренощувалите лица е 346 300. Приходите от нощувки достигат 87,5 млн. евро, което е увеличение с 9,2 на сто спрямо същия месец на 2025 година. През юли са реализирани 2,8 млн. нощувки, а пренощувалите лица са 575 400. Приходите възлизат на 176,8 млн. евро, или със 7,7 на сто повече на годишна база.

Националната статистика отчита, че през август нощувките са 3,1 млн., а пренощувалите лица са 643 600. Приходите от нощувки достигат 190,9 млн. евро, което е ръст с 11,2 процента спрямо август 2025 г. Заетостта на леглата в местата за настаняване е 43,7 на сто през юни, 65,4 процента през юли и 65,9 процента през август.

В сравнение със същите месеци на предходната година НСИ отчита намаление на броя на нощувките и на заетостта на леглата и през трите месеца.