Целувка може да коства поста на здравния министър във Великобритания

Британският таблоид „Сън” публикува снимка на здравния министър Мат Ханкок и приятелката му Джина Коладанджело, на която те се целуват, въпреки че и двамата имат семейства и деца. Лейбъристката партия настоя за оставката на министъра, който е от Консервативната партия.

Скандалът не е само въпрос на морал и етика. По време на пандемията Хенкок многократно казва, че гражданите на Кралството трябва да поддържат социална дистанция, особено в публичните пространства. В същото време Ханкок и Коладанджело, съдейки по всичко, са си разменяли „недистанцирани ласки” в офиса на министерството тази година.

EXCLUSIVE: The married millionaire mum Gina Coladangelo who Matt Hancock hired at taxpayers’ expense https://t.co/I3PoGQp4ff