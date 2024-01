Церемонията за "Златните глобуси" - от гафове до сериозни моменти

От разочарование, някой и друг гаф, недодялани шеги и остроумни закачки, през история и сериозност до изобилие от звезди и не на последно място Тейлър Суифт - тазгодишната церемония за наградите "Златен глобус" предложи по нещо за всеки вкус, предаде Асошиейтед прес.

Суифт дори не се качи на подиума, но все пак заяви присъствието си, както само тя умее. Певицата, която беше номинирана в новоучредената категория за постижения в киното и боксофиса за концертния филм за турнето си Eras, но се размина, се появи на червения килим в искрящо зелена рокля, приковавайки всеобщото внимание.

На масите за 81-вите награди "Златен глобус" в хотел "Бевърли Хилтън" може и да нямаше изстудено шардоне, както прогнозира актрисата Дженифър Лорънс, но имаше от всичко останало.

На церемонията се очерта една решителна тенденция - в голямото съревнование между "Барбенхаймер" в тазгодишния награден сезон първият рунд беше спечелен от частта "хаймер".

Разтърсващият биографичен филм на Кристофър Нолан "Опенхаймер" получи пет награди от осем номинации. "Бонбоненият" блокбастър "Барби", с който историческата драма се конкурираше през лятото в боксофиса и беше сочен за фаворит, спечели само две награди от водещите си девет номинации.

"Барби" дори не успя да се пребори за приза за най-добър филм - мюзикъл или комедия, отстъпвайки на неочаквания победител в категорията "Клети създания". Филмът на Грета Гъруиг спечели отличията за най-добър блокбастър и за оригинална песен - за прочувствената "What Was I Made For" на Били Айлиш.

Едва ли ще е разумно филмът "Барби" да бъде нарочен за аутсайдер, но наградната церемония определено беше разочароваща за поклонниците му.

Възможно е известно разочарование да са изпитали и феновете на Тейлър Суифт, известни като Суифтита.

Суперзвездата на поп музиката, която чупеше рекорд след рекорд през 2023 г., загуби петата си номинация за "Златен глобус". Суифт обаче изглеждаше зашеметяващо в искрящо зеления си тоалет на "Гучи". По-късно певицата създаде и достоен за меме момент, когато реагира с привидно леден поглед на шега по неин адрес от страна на водещия Джо Кой.

Суифт не беше сама в недоволството си по отношение на закачките на водещия, който в даден момент се наложи да спре и да обясни, че е имал само 10 дни за подготовка.

Присъстващите всъщност реагираха одобрително на шегата на Кой за продължителността на 3-часовия "Опенхаймер", но впоследствие закачките му ставаха по-плоски и камерите уловиха недоволните реакции на знаменитости като Харисън Форд и Селена Гомес.

Гостите повече се смяха на шегата на Уил Феръл и Кристен Уиг, които направиха забавен опит да се преструват настойчиво, че церемонията е "сериозна вечер". Шегата беше, че всъщност малцина приемат церемонията сериозно.

Актьорът Марк Хамил на свой ред отбеляза, че това е единственото наградно шоу с отворен бар.

В по-сериозен план Лили Гладстоун стана първата индианка с награда за най-добра актриса във филмова драма за ролята си на жена от племето осейдж, превърнала се в мишена заради петролното си богатство в "Убийците на цветната луна" на режисьора Мартин Скорсезе.

Гладстоун не пропусна да отбележи, че признанието ѝ е исторически момент за общността на коренното население, която често е пренебрегвана или маргинализирана от развлекателната индустрия.

Снимки: БГНЕС

Сред гафовете на церемонията беше и моментът, когато актрисата Давайн Джой Рандолф прие присъденото й отличие за най-добра поддържаща женска роля за "Останалите", изказвайки надлежна благодарност към вече несъществуваща Асоциация на чуждестранната преса в Холивуд. Организацията връчваше наградите "Златен глобус", но след белязалия я скандал престана да съществува под това име.

Актьорът Робърт Дауни младши, който спечели приза за най-добра поддържаща мъжка роля за "Опенхаймер" също допусна гаф, произнасяйки погрешно името на персонажа си във филма.

С шеги и закачки по адрес на героите си и свои колеги приеха наградите си отличниците на сериала "Наследници" Киърън Кълкин, Сара Снук и Матю Макфадиън. Последният, например, заяви, че се е наслаждавал на всяка секунда от ролята на "странното и прекрасно човешко петно", което представлява персонажът му в поредицата.

