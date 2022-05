Циципас и Зверев оформиха втория полуфинал в Мадрид

Стефанос Циципас и Александър Зверев спечелиха своите 1/4-финални срещи на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Мадрид и си осигуриха сблъсък помежду си в полуфиналната фаза.

Гръцкият тенисист се наложи над Андрей Рубльов с 6:3, 2:6, 6:4. Той проби своя опонент още при първата си възможност, което му помогна да затвори първия сет след 6:3.

Във втората част равенството се запази до 2:2 гейма, след което руският тенисист наложи доминацията си, за да възобнови равенството в сетовете. В третия сет Стефанос Циципас осъществи два поредни гейма на нула за 4:4 и 5:4, след което затвърди пробива си и сложи точка на спора с мървия си мачбол след два часа игра.

В последния 1/4-финален сблъсък Александър Зверев надви Феликс Ожер-Алиасим с 6:3, 7:5.

Германецът проби противника си на два пъти в първия сет. Във втората част поставеният под № 3 в световната ранглиста Зверев поведе с 3:0, но канадецът изравни за 4:4. При резултат 5:4 25-годишният германец пропусна два мачбола при сервис гейм на опонента. Последва гейм на нула в полза на втория в схемата на турнира Зверев. В последния гейм Александър Зверев проби Феликс Ожер-Алиасим, за да се класира на полуфиналите.

Holding court



Defending champ @AlexZverev holds off Felix Auger-Aliassime to reach the last four, 6-3 7-5. #MMOPEN pic.twitter.com/ufb6VdrBAP