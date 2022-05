Циципас осъществи обрат над Зверев за място на финала в Рим

Стефанос Циципас победи Александър Зверев с 4:6, 6:3, 6:3 в първия полуфинален мач от турнира от сериите "Мастърс 1000" в Рим.

В първия сет равенството се запази до резултат 3:3, след което германецът осъществи пробив, който бе достатъчен, за да спечели сета.

Във втората част гъркът проби своя опонент при първата си възможност, за да изравни равенството в сетовете.

23-годишният тенисист взе превес в играта и започна по-добре и третия решаващ сет. Циципас реализира вторият си пробив в двубоя, за да поведе с 3:2 гейма. Сблъсъкът завърши с нов пробив в полза на гърка, с който той сложи точка на спора и заслужено се поздрави с успеха след 2 часа и 30 минути игра.

Rivalry dominance: REAFFIRMED @steftsitsipas outlasts Zverev in three sets to reach his maiden Rome final - his fifth at Masters 1000 level - at #IBI22! pic.twitter.com/u4BVpYBUwQ