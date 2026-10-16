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ЦСКА 1948 открива програмата от 1/16-финалите за Купата на България

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Спорт
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Столичани гостуват на Нефтохимик Бургас.

ЦСКА 1948
Снимка: Startphoto.bg
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С два мача днес стартира програмата от 1/16-финалите за Купата на България.

От 15:00 ЦСКА 1948 гостува на Нефтохимик. "Червените" от Бистрица ще искат да се върнат бързо към победите, след като през уикенда отстъпиха на ЦСКА с 2:3 у дома.

Четири часа по-късно Локомотив Пловдив има визита на Янтра Габрово. "Смърфовете" няма да разчитат на цели петима футболисти заради травми. Ефе Али, Севи Идриз, Александър Александров, Енцо Еспиноса и Мартин Русков ще пропуснат срещата заради контузии. От наказание се завръща Лукас Риян, който не можа да вземе участие в предишния мач с Локомотив София.

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#Купа на България по футбол 2026/2027 #ЦСКА 1948

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