ЦСКА 1948 открива програмата от 1/16-финалите за Купата на България

С два мача днес стартира програмата от 1/16-финалите за Купата на България.

От 15:00 ЦСКА 1948 гостува на Нефтохимик. "Червените" от Бистрица ще искат да се върнат бързо към победите, след като през уикенда отстъпиха на ЦСКА с 2:3 у дома.

Четири часа по-късно Локомотив Пловдив има визита на Янтра Габрово. "Смърфовете" няма да разчитат на цели петима футболисти заради травми. Ефе Али, Севи Идриз, Александър Александров, Енцо Еспиноса и Мартин Русков ще пропуснат срещата заради контузии. От наказание се завръща Лукас Риян, който не можа да вземе участие в предишния мач с Локомотив София.