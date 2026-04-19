Да пътуваш 7 часа, за да гласуваш: Историята на Лъчезар Каменов

Срещаме ви с едно софийско момче, което пътува 7 часа, за да може да гласува в Норвегия. Гласът ти те прави част от едно по-голямо цяло, казва Лъчезар.

„Здравейте от Северна Норвегия, приятели! В момента се намирам на лодката, с която през следващите шест часа и половина ще пътувам до град Тромсьо – място, разположено близо до Северния полюс. Пътят не е кратък, но има причина, която го изпълва със смисъл – отивам да гласувам. Когато имаш възможността да избираш, разстоянието не трябва да те спира. Защото, макар един глас да изглежда малък, събран с всички останали, той определя посоката. Затова този път не е просто пътуване – то е избор. Очаквам ви пред урните. Ще се видим в Тромсьо.“

Лъчезар допълни, че акостира в Тромсьо и се насочва към секцията.