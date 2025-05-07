Дадоха мача между Славия и Локомотив София на Георги Кабаков

Георги Кабаков ще ръководи мача между Славия и Локомотив София в Първа лига. Това стана ясно, след като Съдийската комисия обяви назначенията за мачовете от 34-ия кръг. Мачът ще се проведе на 10 май (събота) на стадион „Александър Шаламанов“, а помощници на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Светослав Енчев.

Четвърти съдия ще е Люномир Вушковски, а за ВАР ще отговаря Красен Георгиев, докато Красимир Кръстев ще асистира на последния.

Ето всички назначения за срещите от въпросния кръг:

10 май 2025 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Локомотив 1929



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев



СН: Крум Добринов Стоилов



11 май 2025 г., неделя, 15:30 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД



ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб



СН: Стоян Маринов Алексиев



11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ФК Крумовград



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР:Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев



СН: Никола Петров Джугански



11 май 2025 г., неделя, 20:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Септември Сф



ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Християна Красимирова Гутева



СН: Станислав Георгиев Тодоров



13 май 2025 г., вторник, 17:45 ч.

ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Васил Петров Минев АС1:Мартин Емилов Венев АС2:Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Стоян Панталеев Арсов



СН:Георги Генов Нарлев



13 май 2025 г., вторник, 20:15 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - Спартак 1918



ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев



СН: Валентин Желев Добрев



14 май 2025 г., сряда, 17:45 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев АД



ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР:Станимир Лозанов Тренчев



СН: Цветан Кръстев Кръстев



14 май 2025 г., сряда, 20:15 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Левски



ГС: Валентин Станчев Железов АС1:Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Русанов Русев



СН: Кольо Димитров Данев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.