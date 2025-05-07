БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
18 години затвор за Румен Тонев, убил психолога Иван...
Чете се за: 00:30 мин.
Реакция при бедствия: Колко души са обучени да работят...
Чете се за: 03:47 мин.
ЕК дава България на съд заради две неприложени директиви
Чете се за: 01:57 мин.
Бус блъсна и уби на място малко дете в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
Осъдиха на доживотен затвор мъжа, задържан за двойното...
Чете се за: 01:05 мин.
Започва изборът на нов папа
Чете се за: 01:12 мин.
Индия нанесе въздушни удари в Пакистан и пакистанската...
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дадоха мача между Славия и Локомотив София на Георги Кабаков

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
Спорт
Запази

Срещата ще се състои този уикенд.

дадоха мача славия локомотив софия георги кабаков
Снимка: БТА
Слушай новината

Георги Кабаков ще ръководи мача между Славия и Локомотив София в Първа лига. Това стана ясно, след като Съдийската комисия обяви назначенията за мачовете от 34-ия кръг. Мачът ще се проведе на 10 май (събота) на стадион „Александър Шаламанов“, а помощници на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Светослав Енчев.

Четвърти съдия ще е Люномир Вушковски, а за ВАР ще отговаря Красен Георгиев, докато Красимир Кръстев ще асистира на последния.

Ето всички назначения за срещите от въпросния кръг:

10 май 2025 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Локомотив 1929

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Крум Добринов Стоилов

11 май 2025 г., неделя, 15:30 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Стоян Маринов Алексиев

11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК Крумовград

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР:Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Никола Петров Джугански

11 май 2025 г., неделя, 20:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Септември Сф

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Станислав Георгиев Тодоров

13 май 2025 г., вторник, 17:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Васил Петров Минев АС1:Мартин Емилов Венев АС2:Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН:Георги Генов Нарлев

13 май 2025 г., вторник, 20:15 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - Спартак 1918

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Валентин Желев Добрев

14 май 2025 г., сряда, 17:45 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев АД

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР:Станимир Лозанов Тренчев

СН: Цветан Кръстев Кръстев

14 май 2025 г., сряда, 20:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Левски

ГС: Валентин Станчев Железов АС1:Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Русанов Русев

СН: Кольо Димитров Данев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

#Първа лига 2024/2025 #ПФК Локомотив София #ПФК Славия #Георги Кабаков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бус блъсна и уби на място малко дете в Бургас (СНИМКИ)
1
Бус блъсна и уби на място малко дете в Бургас (СНИМКИ)
След наводненията: Отново порой в селата Кобиляк и Лехчево (СНИМКИ)
2
След наводненията: Отново порой в селата Кобиляк и Лехчево (СНИМКИ)
Празникът на Българската армия: Над 700 военни участваха в парада в центъра на София (ОБЗОР)
3
Празникът на Българската армия: Над 700 военни участваха в парада в...
Осъдиха на доживотен затвор мъжа, задържан за двойното убийство в Лозен
4
Осъдиха на доживотен затвор мъжа, задържан за двойното убийство в...
От дома за младежи до редиците на армията - сбъднатата мечта на редник Асен Ангелов
5
От дома за младежи до редиците на армията - сбъднатата мечта на...
Индия нанесе удари по 9 обекта в контролираната от Пакистан част на Кашмир
6
Индия нанесе удари по 9 обекта в контролираната от Пакистан част на...

Най-четени

Училищният директор на Магдалена от Хасково: Предстоеше абитуриентската ѝ вечер
1
Училищният директор на Магдалена от Хасково: Предстоеше...
Лунните пейзажи на България: В какво състояние е основният път за евакуация от Козлодуй?
2
Лунните пейзажи на България: В какво състояние е основният път за...
С мозъчен кръвоизлив е момчето, возено на капака на кола в Бургаско
3
С мозъчен кръвоизлив е момчето, возено на капака на кола в Бургаско
След убийството в Хасково: Новият шеф на полицията е разпоредил две нови проверки по случая
4
След убийството в Хасково: Новият шеф на полицията е разпоредил две...
Кметът на Панагюрище: Днес губим всичко, за което бунтовниците ни умряха
5
Кметът на Панагюрище: Днес губим всичко, за което бунтовниците ни...
Задържаният за убийството в Хасково няма да обжалва мярката си
6
Задържаният за убийството в Хасково няма да обжалва мярката си

Още от: Български футбол

Школата на Берое обяви партньорство с тим от Шампионската лига
Школата на Берое обяви партньорство с тим от Шампионската лига
Първа лига: ЦСКА 1948 - Хебър 0:0 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: ЦСКА 1948 - Хебър 0:0 (ГАЛЕРИЯ)
ЦСКА положи капсула на времето на стадион „Българска армия“ (ВИДЕО) ЦСКА положи капсула на времето на стадион „Българска армия“ (ВИДЕО)
Чете се за: 01:45 мин.
Продадоха 10 000 билета за финала на Купата за 3 часа Продадоха 10 000 билета за финала на Купата за 3 часа
Чете се за: 01:15 мин.
ЦСКА се похвали с обновен тренировъчен терен ЦСКА се похвали с обновен тренировъчен терен
Чете се за: 01:17 мин.
Сериозен интерес към билетите за финала за Купата Сериозен интерес към билетите за финала за Купата
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

18 години затвор за Румен Тонев, убил психолога Иван Владимиров - Нав
18 години затвор за Румен Тонев, убил психолога Иван Владимиров - Нав
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Реакция при бедствия: Колко души са обучени да работят със системата BG-ALERT Реакция при бедствия: Колко души са обучени да работят със системата BG-ALERT
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
С 4,28 промила в кръвта: Задържаха пиян шофьор във Варна С 4,28 промила в кръвта: Задържаха пиян шофьор във Варна
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Силна гръмотевична буря и градушка удариха и Бургаско (СНИМКИ/ВИДЕО) Силна гръмотевична буря и градушка удариха и Бургаско (СНИМКИ/ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Порой и градушка удариха Асеновград (СНИМКИ/ВИДЕО)
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
ЕК дава България на съд заради две неприложени директиви
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
От началото на годината СДВР е идентифицирала 28 случая на т. нар....
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Бус блъсна и уби на място малко дете в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ