Дамската щафета на Нидерландия спечели златния медал на 4х400 м в Рим

Фемке Бол изведе квартета на Нидерландия до очаквано злато на 4х400 м, макар да се нуждаеше от силни финални метри, за да удържи атаката на ирландки и белгийки. „Лалетата“ финишираха с най-добро време в Европа за сезона от 3:22,29 мин.

За Бол това е втора титла от Рим след златото на 400 м с препятствия и трети медал след бронза в смесената щафета.

