Даниел Еванс осигури аванс от 2:0 за Великобритания срещу Австралия за Купа "Дейвис"

Даниел Еванс спечели с 6:1, 2:6, 6:4 срещу Алекс де Минор и осигури преднина от 2:0 за Великобритания срещу Австралия в световната група за Купа "Дейвис", неофициално световно отборно първенство по тенис за мъже.

В Манчестър намиращият се на 27-мо място в световната ранглиста британец направи общо пет пробива в началния удар на австралиеца и приключи двубоя след 130 минути на корта.

В другата среща от група "Б" между двата отбора Джак Дрейпър (Великобритания) се наложи драматично след обрат с 6:7 (6), 6:3, 7:6 (4) срещу Танаси Кокинакис (Австралия).

21-годишният Дрейпър заличи пробив пасив в третия сет и се добра до 5:5, след което се поздрави с краен успех след тайбрек и 174 минути.

В група "Б" са още отборите на Франция и Швейцария, а французите вече победиха с 3:0 във вторник.

-



Dan Evans wins over Alex de Minaur 6-1 2-6 6-4 to keep Team Great Britain at the top! @DavisCup | #DavisCup pic.twitter.com/ToK8wo2ilU