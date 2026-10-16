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Даниил Медведев отново е полуфиналист на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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30-годишният руснак победи Томи Пол с 6:3, 1:6, 6:3.

Даниил Медведев отново е полуфиналист на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай
Снимка: БГНЕС
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Носителят на титлата от 2019 година Даниил Медведев (Русия) за втора поредна година достигна до полуфиналите на тенис турнира на твърда настилка от сериите Мастърс 1000 в Шанхай (Китай) след успех в три сета срещу Томи Пол (САЩ).

30-годишният руснак, който е поставен под номер 5 в схемата, победи 15-ия поставен американец с 6:3, 1:6, 6:3 за два часа и осем минути.

Медведев спаси седем брейкбола при 3:2 в своя полза и затвърди пробива си от предходния гейм, а при 5:3 отново осъществи брейк, за да поведе в общия резултат. Във втората част руснакът бе тотално изкаран от ритъм от съперника си и след ранен пробив за Пол, успя да намали до 1:2, но загуби четири поредни гейма и с това допусна изравняване.

В решаващия сет Медведев беше този, който поведе с пробив още в първия гейм, а до края Пол загуби подаването си още веднъж и така приключи срещата.

Съперник на руснака в спор за място на финала ще бъде Рафаел Ходар (Испания), който се превърна в най-младия полуфиналист в историята на турнира след успеха си срещу Каспер Рууд (Норвегия) с 4:6, 6:4, 6:3.

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