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Рафаел Ходар елимира Каспер Рууд и ще играе на втори полуфинал на ниво Мастърс 1000

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Спорт
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Испанецът ще се бори да се класира за първия си финал на турнир от сериите Мастърс 1000.

Рафаел Ходар елимира Каспер Рууд и ще играе на втори полуфинал на ниво Мастърс 1000
Снимка: БГНЕС
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Рафаел Ходар се класира за втория си полуфинал на ниво Мастърс 1000 в кариерата. 20-годишният испанец победи Каспер Рууд с 4:6, 6:4, 6:3 за малко над два часа и 20 минути игра.

Така Ходар стана най-младия полуфиналист в историята на турнира в Шанхай.

Ходар, който стигна до последните четири и в Канада, където беше спрян от американеца Брандън Накашима, изостана в сетовете след пробив на Рууд в десетия гейм. Норвежецът обаче не успя да довърши нещата в своя полза, като в следващите две части наваксваше ранен пробив, но след това допускаше нов. В третата част Рууд загуби подаването си три пъти.

Така Ходар ще играе за място на първи финал от сериите Мастърс 1000, а съперникът му ще бъде Даниил Медведев или Томи Пол. В другия полуфинал един срещу друг ще се изправят водачът Александър Зверев и друг испанец - Алехандро Давидович Фокина.

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