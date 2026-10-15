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Давидович Фокина е на полуфинал в Шанхай след отказване на Жеа

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Французинът прекрати участието си в двубоя след 22 минути игра.

Алехандро Давидович Фокина
Снимка: БГНЕС
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Алехандро Давидович Фокина заяви, че е разбрал, че „нещо не е наред“ с Артур Жеа малко преди французинът да се откаже от мача им на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай.

Поставеният под №25 испанец се класира за полуфиналите на надпреварата в Китай в четвъртък, след като Жеа прекрати участието си при резултат 4:1 и 40:0 в първия сет. До този момент бяха изминали едва 22 минути игра.

Французинът поиска медицински таймаут при 1:4 заради проблем, който изглеждаше свързан с десния му квадрицепс и областта около бедрото. 21-годишният тенисист издържа още само няколко разигравания, преди да се откаже.

След като в предишните два кръга премина през изтощителни трисетови битки с Франсис Тиафо и Хуберт Хуркач, 27-годишният Давидович Фокина със сигурност е бил облекчен от значително по-краткия четвъртфинал.

Испанецът, който вече заема 18-о място в световната ранглиста, пожела бързо възстановяване на младия си съперник и призна, че изпитва съжаление към Жеа. Французинът междувременно достигна рекордното в кариерата си 44-о място в класацията.

„Да, бих казал, че ми е жал за него, за Артур. Играех добре и исках да проведа силен мач срещу него, за да видя на какво ниво съм. Разбира се, приятно е да имаш подобен мач тук, след като преди това изиграх два много тежки двубоя. Много съм щастлив, че отново съм на полуфинал, че мога да се насладя на този момент заедно с всички от екипа ми. Сега ще си дам почивка днес и ще се насладя на свободното си време“, заяви Давидович Фокина пред журналистите след срещата.

Бившият №14 в света се намира в отлична форма по време на азиатската част от сезона. През септември той спечели турнира в Чънду и завоюва втората си титла от АТР тура за годината.

След като загуби пет поредни финала, испанецът най-накрая прекъсна негативната серия с триумф на турнира в Майорка през юни. След това той добави още една титла в Чънду, въпреки че преди това отсъстваше два месеца заради контузия.

Докато се подготвя за полуфиналния си сблъсък с победителя от мача между поставения под №1 Александър Зверев и №9 Алекс де Минор, Давидович Фокина отново изрази съчувствието си към Жеа.

Попитан какво е забелязал от травмата на съперника си, испанецът отговори:

„Всъщност не видях нищо конкретно. Той поиска физиотерапевт, но вече не помня дали това беше при 3:2, или при 3:1. Видях, че поиска помощ от физиотерапевта, и разбрах, че нещо не е наред, но никога не знаеш какво точно се случва. И аз два пъти виках физиотерапевта през тази седмица, но беше заради охлаждащ крем. Може би и той е поискал нещо подобно, или нещо друго. Но още в първия гейм, или при първия удар след намесата на физиотерапевта, той опита агресивен форхенд, който попадна в мрежата. Тогава си казах, че нещо не е наред. Реших да го накарам да играе и да видя как се движи, за да преценя дали проблемът е сериозен. В крайна сметка ми е жал за него, но съм щастлив, че продължавам напред в турнира“, коментира испанецът.

#тенис турнир в Шанхай 2026 #Артур Жеа #Алехандро Давидович Фокина

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