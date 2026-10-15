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Водачът в схемата Александър Зверев достигна до полуфиналите на Мастърса в Шанхай

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Спорт
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Съперник на Александър Зверев в спор за място на финала ще бъде Алехандро Давидович Фокина (Испания).

Водачът в схемата Александър Зверев достигна до полуфиналите на Мастърса в Шанхай
Снимка: БГНЕС
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Водачът в схемата Александър Зверев (Германия) достигна до полуфиналите на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Шанхай (Китай) след успех срещу деветия поставен Алекс де Минор (Австралия) с 6:4, 6:4 за 78 минути.

29-годишният германец осъществи по един брейк и в двата сета и не срещна особени трудности срещу австралиеца, от когото допусна поражение при последната им среща за "Лейвър Къп" в края на септември. Последната победа на Зверев срещу този опонент беше през 2024 година в три сета в четвъртфиналната фаза на "Ролан Гарос".

Така тенисистът, който ще завърши годината като номер 1 в света, се класира за петия си полуфинал на турнирите от сериите "Мастърс" през сезона. Така той се изравнява по този показател с Яник Синер (Италия), който спечели и петте надпревари от този калибър, в които достигна до полуфиналите.

Съперник на Александър Зверев в спор за място на финала ще бъде Алехандро Давидович Фокина (Испания), който се класира напред след отказване на Артюр Жеа (Франция) при резултат 4:1 в полза на испанеца в първия сет.

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