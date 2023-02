Деймиън Лилард впечатли със 71 точки за успеха на Портланд над Хюстън

Портланд Трейл Блейзърс постигна домакинска победа над Хюстън Рокетс със 131:114 в поредна среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Над всички за тима от Орегон бе голямата им звезда Деймиън Лилард, който избухна с рекордните в кариерата си 71 точки.

Гардът на Трейл Блейзърс завърши с близо 58% успеваемост при стрелбата за две точки, 13/22 от тройката и бе перфектен от наказателната линия – 14/14. Към статистиката си той добави шест борби и шест асистенции. Лилард изравни постижението на Донован Мичъл от Кливланд Кавалиърс, който наниза същия брой точки при победа над Чикаго Булс на 2 януари. Той напусна паркета при 44 сек до края на мача, като изравни постиженията на Мичъл, Елджин Бейлър (1960) и Дейвид Робинсън (1994) на поделена осма позиция за най-много вкарани точки в един двубой в историята на НБА. Уилт Чембърлейн държи рекорда със своите 100 за Филаделфия срещу Ню Йорк на 2 март, 1962 година.

