Деклан Райс е пред нов договор с Арсенал, заплатата му може да достигне тази на Букайо Сака

Арсенал е близо до постигането на споразумение за нов договор с една от най-важните фигури в състава си – Деклан Райс. Според информация на BBC Sport английският национал е на крачка от подписването на нов контракт с лондончани, който ще бъде съпроводен със сериозно увеличение на заплатата му.

Райс се утвърди като основен футболист на "артилеристите“ след трансфера си от Уест Хем през лятото на 2023 година. Полузащитникът бързо се превърна в ключова част от средната линия на Арсенал, а постоянните му изяви го направиха една от най-влиятелните фигури както на клубно, така и на национално ниво.

Настоящият договор на Райс изтича в края на следващия сезон, но ръководството на лондончани вече работи по удължаването му. Желанието на клуба е да задържи английския национал за по-дълъг период и да затвърди ролята му в бъдещите планове на отбора.

Според информацията новото споразумение може да изведе Райс сред най-високоплатените футболисти на Арсенал.

Очаква се възнаграждението му да се доближи до това на Букайо Сака, който според публикациите получава около 350 000 британски лири седмично и е най-добре платеният играч в състава.

Подобно увеличение би било ясен знак за значението, което ръководството на Арсенал отдава на Райс, както и за желанието на клуба да запази основните си футболисти.

От пристигането си на "Емиратс“ халфът се превърна в един от лидерите на отбора, съчетавайки стабилност в дефанзивен план с активна роля в изграждането на атаките.

Към момента официално потвърждение за подписан нов договор няма, но според BBC Sport преговорите са в напреднала фаза и Райс е близо до обвързване на бъдещето си с Арсенал.