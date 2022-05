Димитър Митов е в идеалния отбор за Купата на Англия

Вратарят на Кембридж Юнайтед Димитър Митов попадна в идеалната единайсеторка в тазгодишното издание на Купата на Англия.

Стражът на третодивизионния тим бе отличен като най-добрия вратар в турнира, като получи повече гласове от останалите номинирани - Алисон Бекер (Ливърпул), Тайе Ашби-Хамънд (Боръм Ууд) и Джак Бътланд (Кристъл Палас).

Родният състезател осъществи и спасяването на сезона в надпреварата. 25-годишният футболист направи страхотно спасяване в добавеното време при победата над Нюкасъл с 1:0 на стадион "Сейнт Джеймсис Парк" в третия кръг от турнира.

Introducing your @MitreSports Save of the Season



After a string of unbelievable saves, @CambridgeUtdFC's @22Mitov produced this unbelievable stop to keep out Newcastle and send his side into the #EmiratesFACup Fourth Round pic.twitter.com/1R8EMHuSHu