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Дунав излезе с остра позиция след мача с Левски

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Чете се за: 06:47 мин.
Спорт
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Русенци зададоха осем въпроса към БФС.

Дунав излезе с остра позиция след мача с Левски
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Дунав Русе излезе с остра позиция след мача срещу Левски в Първа лига. „Драконите“ загубиха с 0:1, като изявиха претенции в ситуацията, при която Кристиан Димитров влезе грубо в коляното на Хосе Кабаракс, който напусна терена принудително.

Тимът от Русе зададе осем въпроса към БФС, като те са свързани с много технически неточности. Освен това публикуваха снимка на крака на своя пострадал футболист след проявата на защитника на „сините“.

Ето какво гласи позицията на Дунав:

"Най-опасният момент за българския футбол ще бъде този, в който на никого вече не му пука.
Когато хората спрат да спорят, да питат и да очакват справедливост. Когато „тук е така“ стане достатъчно обяснение за всичко.

Футболен клуб „Дунав“ — това са хора, за които клубът, градът и футболът имат значение. Затова отправяме към ръководството на БФС и съответните му комисии публични въпроси, които отдавна заслужават ясни отговори:

1. Какъв е критерият за червен картон и кога се намесва ВАР?

В последния ни мач наш футболист напусна принудително след нарушение, което според нас изисква директен червен картон. За самата ситуация нямаше дори жълт. Защо не последва преразглеждане на терена? Каква е оценката на Съдийската комисия и ще бъде ли обяснена публично?

2. Кое е вярното в отговорите по жалбата ни след мача с Локомотив София в Русе?

В писмения отговор посочвате, че нямате забележки към съдията. На срещата със Съдийската комисия и нейния председател ни заявявате, че същият съдия е понесъл отговорност — наказание. За какво тогава? Каква мярка е наложена, за какъв период и как се съчетава с последвалите му назначения — в междинен кръг дни по-късно, а след това отново в Първа лига?

3. Как да имаме доверие в комуникацията с БФС, когато получаваме противоречиви отговори?

Нееднократно сме отправяли покани към председателя на Съдийската комисия и президента на БФС да посетят Русе. Защо тези посещения все още не са се състояли? Кога ще има пряк разговор на място с клуб, който работи за футбола, децата и общността в тази част на България?

4. Кой оценява работата на делегатите и кой отговаря за решенията им?

В последното ни домакинство в 14:20 ч. делегатът ни съобщи, че техническата конференция ще започне в 15:00 ч. вместо в изрично посочения час 15:30 — един час преди началото на мача.

Това негово решение ли е, или е по предписание на БФС? Ако има такова предписание, защо клубът не е уведомен предварително? Какво налага промяна в последния момент, която засяга множество служебни лица и цялата организация?

5. Кой носи отговорност за напрежението и къде отиват парите от глобите?

Когато се санкционират емоционални реакции на футболисти, треньори и ръководители, оценяват ли се и действията на съдиите и делегатите, които са предшествали тези реакции? На срещата със Съдийската комисия обсъдихме именно ролята на служебните лица да овладяват напрежението. Как се оценява изпълнението на тази тяхна отговорност?

Съразмерни ли са финансовите санкции за скандирания и емоционални реакции? Къде е границата между поведение, което заслужава наказание, и правото да изразиш несъгласие? Трябва ли страхът от следващата глоба да кара клубовете да мълчат?

Какъв е общият размер на постъпленията от глоби и имуществени санкции? Кой решава за какво се използват и къде е публичният отчет за конкретните дейности, финансирани с тях?

6. Каква всъщност е политиката за повече български футболисти?

Заедно с изискването за български футболисти през миналия сезон беше разрешено използването на до седем състезатели извън ЕС. През настоящия максимумът вече е осем — срещу по 25 000 евро за всяко от трите допълнителни места над основната квота от петима.
Как това увеличава възможностите за българските играчи? Какъв е резултатът от обявения модел и как той се отразява на конкурентоспособността на клубовете с по-малки бюджети?

7. Къде отиват средствата от тези такси?

Какъв е общият размер на дължимите такси и какви средства действително са постъпили? За какво се използват, кой определя разпределението им и къде клубовете и обществеността могат да видят конкретен отчет?

8. Защо солидарните плащания на УЕФА служат за освобождаване от отделно задължение към БФС?

УЕФА разпределя част от приходите от европейските турнири към клубовете извън основната им фаза, за да подпомага развитието им и конкурентния баланс.

На какво правно основание тези средства заместват компенсационната такса за неспазване на изискването за български футболисти? Как освобождаването от нея гарантира равнопоставеност и защитава клубовете, които спазват правилото и разчитат на предвидената компенсация?
Уважаваме всеки спортен съперник и нямаме претенции към противниковите отбори. Въпросите ни са към БФС и са за условията, в които всички ние работим и градим българския футбол.
Въпросите са публични. Нека и отговорите бъдат такива.

Футболен клуб Дунав от Русе

* Ще подадем жалба по установения ред и ще заплатим необходимата такса, за да получим официален отговор по съдийските решения, към които имаме претенции. Очакваме публични отговори и на останалите въпроси."

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#Първа лига 2026/2027 #ПФК Дунав Русе #ПФК ЛЕВСКИ

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