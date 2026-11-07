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Душан Косич: Такива победи могат да дадат енергия за бъдещето

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Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
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Щастливи сме от резултата, добави треньорът на Локомотив.

Душан Косич: Такива победи могат да дадат енергия за бъдещето
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Душан Косич остана доволен от третия успех на Локомотив Пловдив в Първа лига. „Черно-белите“ спечелиха срещу Ботев 2012 с 2:1 на стадион „Христо Ботев“. Треньорът на пловдивчани смята, че подобни победи в такива трудни мачове могат да върнат енергията за бъдещето.

Труден мач, както всички други. Щастливи сме от резултата, това мога да кажа. Всичко беше важно, беше много тежък мач и за двата тима, в тежка ситуация сме. Такива победи могат да ти дадат енергия за бъдещето. Крист Лонгвил имаше трудни дни зад гърба си, но положи усилия, има светло бъдеще пред него“, започна той.

Нашите деца ще получават шансове, но срещу опитните отбори няма да има е лесно. Щастлив съм, че Мрънков отбеляза, а и за победата. Времето минава бързо, невероятно е, наслаждавам се на футбола, надявам се да бъда треньор на тези момчета още много време. Да си треньор носи енергия, има и напрежение“, заяви Косич.

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#Първа лига 2026/2027 #Душан Косич #ПФК Локомотив Пловдив

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