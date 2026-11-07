Локомотив Пловдив сложи край на мъките си в Първа лига

Локомотив Пловдив постигна трети успех от началото на сезона в Първа лига. Футболистите на Душан Косич отказаха Ботев Враца с 2:1 в мач от 13-ия кръг.

На стадион „Христо Ботев“ Крист Лонгвил и Димитър Мрънков вкараха за „смърфовете“, а за отбора от Враца Мартин Смоленски върна един гол. Така „черно-белите“ сложиха край на негативната си серия от пет поредни двубоя без успех в първенството. Момчетата на Тодор Симов пък все още не знаят какво е победа в последните си шест мача от елита.

Пловдивчани са десети в класирането с 12 точки, а врачани заемат незавидната 13-та позиция с 10. На 20 ноември Локомотив ще гостува на Септември. От своя страна Ботев ще приеме ЦСКА 1948 два дни след това.

Двата тима си размениха по един бърз гол веднага след подновяването на играта, а в края на първата част Крист Лонгвил бе извел гостите.