БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нови части от София са без топлоподаване от днес заради...
Чете се за: 01:15 мин.
Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон...
Чете се за: 00:55 мин.
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам...
Чете се за: 04:20 мин.
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив Пловдив сложи край на мъките си в Първа лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

"Черно-белите" си тръгнаха доволни от Враца.

локомотив пловдив сложи мъките първа лига
Снимка: БТА
Слушай новината

Локомотив Пловдив постигна трети успех от началото на сезона в Първа лига. Футболистите на Душан Косич отказаха Ботев Враца с 2:1 в мач от 13-ия кръг.

На стадион „Христо Ботев“ Крист Лонгвил и Димитър Мрънков вкараха за „смърфовете“, а за отбора от Враца Мартин Смоленски върна един гол. Така „черно-белите“ сложиха край на негативната си серия от пет поредни двубоя без успех в първенството. Момчетата на Тодор Симов пък все още не знаят какво е победа в последните си шест мача от елита.

Пловдивчани са десети в класирането с 12 точки, а врачани заемат незавидната 13-та позиция с 10. На 20 ноември Локомотив ще гостува на Септември. От своя страна Ботев ще приеме ЦСКА 1948 два дни след това.

Двата тима си размениха по един бърз гол веднага след подновяването на играта, а в края на първата част Крист Лонгвил бе извел гостите.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Ботев Враца

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
1
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3 и нашия сайт
2
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
3
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Гълъб Донев: Ако не спрем галопиращите дефицити и дълга, неминуемо катастрофата е сигурна
4
Гълъб Донев: Ако не спрем галопиращите дефицити и дълга, неминуемо...
Бюджет 2027: По-високи приходи и разходи, нов дълг и съкращения в администрацията
5
Бюджет 2027: По-високи приходи и разходи, нов дълг и съкращения в...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
6
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
2
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
6
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...

Още от: Футбол

УЕФА санкционира Левски с над 13 000 евро
УЕФА санкционира Левски с над 13 000 евро
Груев се завърна, Лийдс повали Тотнъм Груев се завърна, Лийдс повали Тотнъм
Чете се за: 01:12 мин.
Първа лига: Славия - Черно море (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Славия - Черно море (ГАЛЕРИЯ)
Тодор Симов: При нас няма късмет Тодор Симов: При нас няма късмет
Чете се за: 01:00 мин.
Душан Косич: Такива победи могат да дадат енергия за бъдещето Душан Косич: Такива победи могат да дадат енергия за бъдещето
Чете се за: 01:22 мин.
Сантош назначи бащата на Неймар за изпълнителен директор Сантош назначи бащата на Неймар за изпълнителен директор
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон в румънски води танкер “Wine Trader”
Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон в румънски...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Вторият пенсионен стълб: Сблъсък на позиции между управляващи и опозиция Вторият пенсионен стълб: Сблъсък на позиции между управляващи и опозиция
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Нови части от София са без топлоподаване от днес заради аварии Нови части от София са без топлоподаване от днес заради аварии
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години "Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Заупокойна панихида за Архангелова задушница във Военния...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Позиция на вицепремиера Гълъб Донев във връзка с медийни запитвания...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Шофьорски туризъм за дизел в Белгия и за бензин във Франция
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам победата на...
Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ