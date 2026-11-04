Два язовира край Лозенец се напълниха за часове след проливните дъждове

Обстановката в община Царево постепенно се нормализира след обилните валежи, достигнали на места до 120 литра на квадратен метър за последното денонощие. Двата язовира над село Лозенец, които преди дъждовете са били празни, са се напълнили само за няколко часа.

Снимка: БНТ, Елеана Цанова

В момента водата се изпуска контролирано и няма опасност за населението. Заради интензивните валежи превантивно беше задействана системата BG-ALERT.

Няма наводнени участъци, а реките и деретата се оттичат нормално към морето. Валежите постепенно спират, но наблюдението на водоемите и рисковите участъци ще продължи и през нощта.