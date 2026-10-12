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Двама футболисти на Арсенал се контузиха на тренировка след победата над Лийдс

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Чете се за: 03:50 мин.
Спорт
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Пиеро Инкапие и Мартин Субименди получиха травми непосредствено след двубоя от Висшата лига, а Микел Артета призна, че ситуацията е далеч от идеалната преди сблъсъка с Лил в Шампионската лига

Двама футболисти на Арсенал се контузиха на тренировка след победата над Лийдс
Снимка: БГНЕС
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Арсенал понесе неочакван двоен удар, след като Пиеро Инкапие и Мартин Субименди получиха контузии по време на тренировъчно занимание непосредствено след победата с 2:1 над Лийдс във Висшата лига. Новината беше потвърдена от мениджъра на лондончани Микел Артета преди предстоящия двубой с Лил в Шампионската лига.

Двамата футболисти са пострадали по време на допълнителна тренировка на стадион "Емиратс“, организирана за играчите, които не са взели участие в срещата или не са записали достатъчно игрови минути.

24-годишният еквадорски защитник Инкапие се появи на терена в 82-рата минута срещу Лийдс, докато 27-годишният испански полузащитник Субименди остана неизползвана резерва.

"Имахме планирана тренировка след мача за всички, които не получиха достатъчно игрово време. За съжаление, при две отделни ситуации загубихме двама футболисти“, заяви Артета.

Испанският специалист уточни, че предстоят допълнителни медицински изследвания, които ще определят колко дълго двамата ще отсъстват от терените.

По-сериозно е състоянието на Инкапие, който е получил травма в глезена. Защитникът не е успял да напусне терена самостоятелно, като резервният вратар Илан Мелие го е изнесъл на гръб.

Артета не скри недоволството си от начина, по който е била организирана помощта за пострадалия футболист, но отказа да коментира подробно ситуацията.

Мениджърът на Арсенал защити решението си да проведе тренировката, като обясни, че подобни занимания са част от обичайната подготовка на отбора при натоварения състезателен календар.

Целта е футболистите, които не играят редовно, да поддържат необходимия игрови ритъм и физическа готовност. Планът е предвиждал целият състав да получи почивен ден в неделя, преди да поднови тренировките в понеделник.

Попитан дали контузиите е можело да бъдат предотвратени, Артета отговори с ирония.

"Ако никога не тренират, няма да се контузват. Но последицата е, че когато ги пуснеш да играят, няма да имат ритъм и няма да окажат влияние върху мача“, коментира испанецът.

"За седемте години, откакто съм тук, подобно нещо никога не се е случвало. Можеше да стане и на тренировката на следващия ден. Случи се сега и се надявам да не се повтори. Но какво можеш да направиш? Ако имах кристална топка, щях да им кажа да влязат в джакузито и да се видим утре“, добави наставникът.

Инкапие има три участия като резерва във Висшата лига през настоящия сезон, като беше титуляр при победата над Наполи в Шампионската лига през миналия месец.

Субименди също е използван предимно като резерва, записвайки пет участия от пейката в английското първенство.

Двете контузии създават допълнителни кадрови проблеми за Арсенал преди домакинството на Лил във вторник. Окончателна яснота за състоянието на Инкапие и Субименди ще има след медицинските прегледи, като на този етап не е обявен срок за тяхното възстановяване.

#Педро Инкапие #Арсенал ФК #Мартин Зубименди

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