Две деца и трима възрастни са в болницата в Сливен след скандал в село Тополчане

Две деца и трима възрастни са приети в болницата в Сливен след масов скандал в село Тополчане.

Едното от децата е с тежки коремна и черепна травми, а останалите пострадали са със счупени крайници.

От полицията потвърдиха за инцидента, но подробности все още не се огласяват.

По непотвърдена информация масовото сбиване е започнало след като дете е било блъснато от автомобил. Пред болницата в Сливен има засилено полицейско присъствие, по случая се води разследване, а официални подробности се очакват утре сутрин.